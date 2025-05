Oleme end juba mitu aastakümmet harjutanud mõtlema, et külm sõda lõppes 1989. aastal, kui langes Berliini müür. Sellest räägivad ajalooõpikud, muuseumid, filmid, telesaated, laulud jne. Selle järel hakkas mingisugune uus ajalooperiood, mille nimes pole me veel kokkuleppele jõudnud, kuid mille kohta näib kehtivat üksmeel, et ka see aeg sai lõplikult läbi Venemaa täiemahulise sissetungiga Ukrainasse.