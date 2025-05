ANDREI KUZITŠKIN Kas Venemaa on valmis pikaajaliseks sõjaks? Jah ja ei

Ajakirjanikud väidavad, et 16. mail Istanbulis peetud Ukraina ja Venemaa delegatsioonide läbirääkimistel pöördus Venemaa presidendi abi Vladimir Medinski vastaspoole poole küsimusega: «Meie sõdisime Rootsiga 21 aastat. Aga kui kaua olete teie valmis sõdima?» Teades Medinski ja tema ülemuse Putini kalduvust ajaloolistele analoogiatele, võib üsna tõenäoliseks pidada, et selline küsimus tõepoolest esitati.

Teine asi on see, kuivõrd õige on võrrelda 1700–1721 kestnud põhjasõda Rootsi ja Venemaa vahel 24. veebruaril 2022 alanud Vene-Ukraina sõjaga.