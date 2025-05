JAAN VIITA Kes otsustab Eesti ruumi üle – rahvas või riik?

«L’État, c’est moi» – «Riik olen mina». Seda Louis XIV kuulsat lauset tuntakse kui absolutismi sümbolit. See tähendas valitsemisviisi, kus suveräänsus oli koondunud ühe isiku kätte ja rahvas oli alistatud pigem objektiks kui subjektiks. Täna, kui avalikus arutelus kõlab tõsimeeli väide, et «kui riik midagi vajab ja tahab, siis ta saab selle – tuulepargid pole erand», ei saa jätta märkamata, kui lähedale see hoiak jõuab oma ajaloolisele eelkäijale. Küsimus pole pelgalt sõnastuses, vaid võimukäsitluses, millele see viitab.

Kas riik on ühiskondlik kokkulepe või otsustuskeskus, millel on õigus defineerida avalik huvi sõltumata inimeste tahtest? Kas elanike osalus on sisuline või formaalne? Need küsimused ei ole teoreetilised, vaid kujundavad igapäevast ruumilist reaalsust – seda, kuidas sünnivad tuulepargid, tehased, kaevandused ja harjutusväljad. Kes määrab, mis on avalik huvi ja kelle huvid kaaluvad?