Esimeses grupis vahetas kumbki pool tagasi 390 sõjavangi. Vahetatud vangide hulgas on tavalisest palju rohkem tsiviilisikuid ehk neid, kes ei ole vangi võetud sõjaväljal. Ukraina poolelt on teada, et Venemaale anti üle mitmeid julgeolekuteenistuste poolt arreteeritud agente, kes kogusid peamiselt sõjalist infot Ukraina territooriumil.