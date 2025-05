KALEV KALLEMETS Miks me ei räägi sellest, kuidas Läti hädad Eesti ellu hiilivad?

Rail Balticu rahastamine Lätis aastateks 2025 ja 2026 on endiselt ebaselge. Puudu on kümned ja sajad miljonid eurod lähiaastail. Kindlalt ollakse trasside projekteerimises enam kui aasta või kaks Eestist maas. Avaldused raudtee kindlalt valmimisest 2030. aastaks näivad pinnapealsed ja konkreetsuseta. (LSM, 12.02.25) Transpordis on jätkuvalt eestlaste jaoks probleeme Via Baltica Salacgriva sillaga, kus kogunevad pikad ootejärjekorrad ühesuunalisel ajutisel sillal ja loodetavasti uus sild siiski sügiseks valmib.​