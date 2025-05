AJALUGU Miks Eestit ja Lätit ka Maarjamaaks kutsutakse?

Jätkates katoliikluse lainel, meenutame, et õitsev maikuu on katoliku kirikus traditsiooniliselt pühendatud Neitsi Maarjale. See on aeg, mille kestel eriliselt pühendutakse Püha Ema poole palvetamisele ja tema eestkoste palumisele, minnakse palverännakutele Maarjaga seotud pühapaikadesse. Ka mittekatoliiklased kutsuvad Eestimaad meelsasti Maarjamaaks. Tänavu möödub 810 aastat IV Lateraani kirikukogust (1215), kus Liivimaa piiskop tutvustas maailmale Maarjamaad ning paavst Innocentius III olevat kinnitanud, et «nagu poja maad, nõnda püüame ka ema maad alati oma isaliku hoolitsemise innuga edendada».