JÜRI TOOMEPUU Trumpi ootamatu panus – selle eest peab tormilisele presidendile tänulik olema

Euroopa kaitsevõime areng viimastel aastatel ei ole olnud juhus. See ei ole olnud ka Euroopa Liidu visioonist või Berliini salaplaanidest kantud strateegiline ärkamine. Pigem võib öelda, et Euroopa praegune kaitsepoliitiline nihe sai alguse sealt, kust vähesed oleks osanud seda oodata – Donald Trumpi Valgest Majast. Mehelt, keda sageli süüdistatakse NATO lõhestamises ja kelle Ukraina rahuplaanid on segased ning küsitava väärtusega, on tulnud Euroopa julgeolekule paradoksaalne kingitus: sunniviisiline kaitsetahte taastamine, kirjutab endine poliitik ja sõjaväelane Jüri Toomepuu.