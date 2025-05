Venemaa meedias ilmus ühtlasi teateid, et droonidega on rünnatud naftarafineerimise tehast Brjanski oblastis (Venemaa läänepiiri lähedal). Vahepeal on Ukraina pidanud pausi rünnakutega naftarafineerimise tehastele. Mäletatavasti teatati märtsis USA survel sõlmitud kokkuleppest mitte rünnata vastastikku energeetika sihtmärke. Kui Brjanski rünnaku puhul ei ole tegemist valeuudisega, jääb üle oodata, kas Ukraina taastab pidevad rünnakud Venemaa naftatööstusele. Täna öösel ilmusid esialgsed teated droonirünnakust naftarafineerimise tehasele Rjazani oblastis. (Moskvast lähedal lõuna suunal), kuid need teated vajavad veel kinnitust.