PAUL KERES Keelatud annetus ja «liiga palju Ossinovskit» – kuidas ERJK teab? Eks kõhutunne ütleb

Eesti on paberil priimus. Deklareerime uhkelt, et meil on lubatud üksnes läbipaistev ja karmi järelevalvega poliitika rahastamine. Ei mingit salajaste huvigruppide sosistamist ega sõbralike või, hoidku jumal, ebasõbralike välisriikide näpunäiteid. Demokraatia Eestis on rahva teenistuses, sest selle rahalaevuke seilab läbipaistvuse vetes ja lubamatud mõjud on justkui tõrjevahendiga eemale peletatud. Nii vähemalt seisab paberil. Ja selle ilusa fassaadi valvuriks on ERJK (Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon). Isegi karistusseadustik noogutab kaasa, kuulutades keelatud annetused suures ulatuses kuriteoks. Kõlab ju hästi?