AK KIRJANDUSKOOL «Seitsmes rahukevad» on kui salapärane gongilöök

«Seitsmes rahukevad» on mitmekülgne ja mõneti isegi salapärane teos. Ühelt poolt on tegu ajaloolise romaaniga, teisalt ühiskonnakriitilise teosega, kolmandast küljest aga – ja ehk kõige rohkemgi – on see tulevikuromaan, mis kirjeldab elujõu võidutsemist kõigi sünguste ja raskuste kiuste.