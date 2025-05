Minu lähedal Frankfurdis on hubane, pehmet valgust täis kirik. Kirikus on sama pehme kõlaga saksa orel, mille mängis sisse Max Reger. Selle oreli eelkäijal on töötanud ka Felix Mendelssohn-Bartholdy, kes siin jõe ääres tollipunktis kinni jäi, kui ta dokumendid korras polnud. Niikaua kui linnas talle pabereid tehti, kirjutas ta kirikus pool tosinat koorilaulu.