Juba korduvalt on puust ja punaseks tehtud, et tuuleenergia teeb elektri kallimaks. Tegemist on juhuelektriga ja mida rohkem seda toota, seda rohkem peab olema sagedusreserve. Need maksavad! Et tuuleenergia majanduslikku mõttetust peita, on Elering välja pakkunud, et võrgu tasakaalustamise kulud jagataks ära kõigi tarbijate ja kõigi tootjate vahel. Mis tähendab, et see kahjumiga töötav valdkond tuleb meil lihtsalt kinni maksta kõrgema elektrihinnaga, tulgu see siis kust tahes. Lühidalt: iga uus tuulegeneraator teeb elektri kallimaks.