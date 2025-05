GARRI RAAGMAA Koroona- ja sõjaeelsed ajad ei tule tagasi. Milline on uus regionaalpoliitika?

Regionaaluurijate aastakonverentsil Portos korraldas Euroopa regionaalpoliitika grand old man John Bachtler retrospektiivse sessiooni. Mis oli selle põhimure? Kui uute ja vanade Euroopa Liidu maade vaheline jõukus on ühtlustunud, siis kasvanud on riikidesisesed keskus-ääremaa erisused. Seega tuleb Euroopa senist regionaalpoliitikat oluliselt muuta, kirjutab kolumnist Garri Raagmaa (SDE).