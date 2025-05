HENN PÕLLUAAS Eesti loobus vabatahtlikult odavast ja väga tõhusast kaitsemeetmest

Toonane riigikaitsekomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Sven Mikser väitis riigikogu kõnepuldist, et see olevat välispoliitiliselt vajalik. Ta rõhutas, et jutud, justkui Eestit võiks ohustada rünnak jalaväe osavõtul, kelle vastu me hakkaksime miine kasutama, on reaalsusest ja adekvaatsest hinnangust väga kaugel. Venemaa endast ohtu ei kujuta.