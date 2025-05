RAINER SAKS Putin ilmus Kurskis alluvate ette ja lavastas osava vaatemängu

Lisaks üritati presidendiga kohtumisel viibinud ametnikega suhtluse vormis edastada sõnumit, et Vene armee tungib edasi Ukraina Sumõ oblasti aladele. Tegemist oli väga osavalt lavastatud poliittehnoloogilise võttega, kus Sumõ suunal edasi tungimist nõudsid ametnikud ning president ise otsesõnu sellist avaldust ei teinud. Seega jääb küll kõigile mulje, et Vene armee tungib edasi, aga president ei võtnud selles osas otsest vastutust.

Sõjategevus Kurski oblasti aladel kestab edasi ja suuremat pealetungi Ukraina territooriumil ei ole sellel suunal seni õnnestunud käivitada. Poliitilises plaanis oleks Vene armee edenemine Sumõ suunal kindlasti oluline (Nagu ka Harkivi suunas). Rünnakutega selles suunas ähvardatakse viimase kahe aasta jooksul pidevalt, peale Vene armee taandumist sellest piirkonnast 2022. aasta kevadel. Venemaa juhtide jaoks on oluline, et kui tõesti jõutakse ühel hetkel vaherahu kehtestamiseni, ei tohiks sellel hetkel Ukraina vägesid Venemaa territooriumil olla. Samavõrra on oluline, et ka relvarahu läbirääkimiste protsessi ajal oleks kogu Venemaa territoorium Vene armee kontrolli all. Lisandväärtusena üritas Venemaa president Kurski oblasti külastusega toita viimastel kuudel lääne meedias levinud narratiivi Vene armee uuest suurest pealetungist.