JUHTKIRI Andkem tööd oma inimestele!

Eelmises lauses peitub mitu müüti. Esiteks on Eestis piisavalt inimesi, kellel pole tööd ning keda saaks vajadusel välja õpetada. Tänavu esimeses kvartalis oli Eestis töötuse määr 8,6 protsenti, mis on viimase 12 aasta kõrgeim tase. Teiseks, näiteks IT-spetsialiste saab praegugi Eestisse tuua lisaks olemasolevale kvoodile. Kardetavasti käib ikkagi jutt lihtsamat tööd tegevatest inimestest.

Milles on siis häda? Pigem tundub, et mõned tööandjad ei rahuldugi kohalikega, kes tahavad varasemast suuremat palka. Lihtsam tundub tuua sisse inimesi arengumaadest, kes on vähenõudlikud nii tingimuste kui raha suhtes. Kuid nagu kirjutas TÜ emeriitprofessor ja Postimehe arvamusliider Ene-Margit Tiit kolmapäevases lehes, viib massiline sisseränne Eesti kultuurilise ja keelelise identiteedi nõrgenemiseni.

Eriti halb oleks sisserändajatest koosnevate paralleelühiskondade teke. Selliseid näiteid ei pea me otsima kaugelt: Põhjamaades on tekkinud hulgaliselt getosid. Oslos näiteks Grønlandi asumis, Taanis Århusis Gellerupparkenis, mida on küll viimasel ajal suurte jõupingutustega püütud sidustada.

Millised tööandjad on valmis võtma vastutuse sisserändajate integreerimise kulude eest? Vägisi tekib paralleel nende omaaegsete arendajatega, kes ehitasid põldudele valmis majakarbid, kuid korraliku teedevõrgu ja valgustuse jätsid rajamata. Integreerimine pole odav lõbu ning pole sugugi kindel, et see on üleüldse võimalikki. Meie koolidel on juba kogemus Süüria, samuti Ukraina pagulastega.