Monika Haukanõmm Tallinn on kallilt ja halvasti juhitud linn

Veidi üle aasta uut Tallinna linnavõimu on piisav aeg selleks, et töö tulemusi hinnata. Sotsiaalmeediasse on iseenda kiituseks toodetud rõõmsaid videoklippe ning ka linnaosalehtedest vaatab vastu kiidulaul oma tööle. Kuidas on aga lood tegelikult, küsib Tallinna linnavolikogu aseesimees Monika Haukanõmm (Keskerakond).