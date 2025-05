ENE KALLAS Paelussidieet ehk moodsa hullustuse ema

Inimesed on kõhnumise nimel läbi aegade igasuguseid eksperimente teinud. Piisab, kui meenutada paelussidieeti. Praegu on väga popid ravimid, mis mõeldud ennekõike suhkruhaigetele. Diabeet, mõlemad tüübid, on aga nii kole haigus, et tabletid, mis mõeldud selleks, et kaalu maha võtta, mõjuvad teinekord ootamatult rämedalt. Nii rämedalt, et arst peab raviskeemi muutma, sest iga inimene ei kannata seda välja. Ja kui nüüd mõelda, et apteekides joostakse otse tormi diabeetikutele mõeldud käsimüügiravimitele, mis aitavad kaalu kontrolli all hoida... Noh, põhimõtteliselt versioon paelussist, kui idee kontideni lahti koorida. See võib olla hea mõte, aga tavaliselt ei ole –​ taandub see ju pahatihti meeleheitlikule katsele teenida endale püstitatud jumalat.