TARMO PIKNER Süvariigil on märkimisväärselt palju «saavutusi»

Seda kummalisem, et ei asjaomased ministrid ega ka peaminister ei teadnud asjast ja kui teada saadi, siis nähti vaid õlakehitusi. Enamgi veel – PPA oma memos õigustab seadusetut tegevust. Mis aga ilmnes riigikogu põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisel istungil, oli hoopis räigem seaduserikkumine – PPA on kasutanud ka näotuvastuskaameraid ja seda pole avalikus ruumis üldse kajastatud. Tõsi, PPA väitel on nad näotuvastust n-ö katsetanud kahel korral, ELi eesistumise ajal ja Zelenskõi visiidi käigus kümne kaameraga. Nüüd küsin – kuidas saab süsteeme katsetada, kui süsteem pole üles pandud ja käivitatud (ja mida võidakse ka praegu teha)? Tähendab see on üleval ja jällegi on tegu räige seadusvastase tegevusega.