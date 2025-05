Toomas Vaks Mida teha üle maailma leviva organiseeritud kuritegevuse epideemiaga?

Seda muidugi mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas on kaasaegsed tehnoloogilised lahendused muutnud pettused organiseeritud kuritegevuse kõige tulusamaks tegevusvaldkonnaks. 2024 aastal tekitati Eestis kelmustega eraisikutele kahju kokku pea 16 miljonit eurot ning juriidilistele isikutele ligikaudu 25 miljonit eurot, need on siis numbrid, millest inimesed on õiguskaitseorganitele ametlikult teada andnud. Tegelik kahju võib muidugi olla kordades suurem, kuna paljudest juhtumitest politseid ei teavitata. Mitteteavitamise üheks põhjuseks on muuhulgas ohvri häbitunne, sest kes ikka tahab endale ja teistele tunnistada, et langes osava emotsioonidega manipuleerimise ohvriks, ja seda hoolimata sagedastest teavituskampaaniatest ning juhtumite kajastamisest meedias.