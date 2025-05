MART KULDKEPP Läänemere hübriidrünnakute taga on kindel põhjus

Eesti ja teised Balti riigid täheldasid juba 1990. aastate alguses süstemaatilist Vene sekkumist «lähivälismaa» siseasjadesse, pidevaid eksperimente majandussurvemeetmetega ning muidugi ka vastutöötamist rahvusvahelises sfääris, milles oli lääneriikide naiivsuse tõttu esiotsa küllalt lihtne edu saavutada.

Kogu selle tegevuse eesmärk on alati olnud üks ja sama: anda mõista, et Venemaa küll ajutiselt talub Baltikumi iseseisvust, kuid ei kavatse sellega pikemas perspektiivis kunagi leppida, nähes neid 18. sajandil Vene impeeriumiga liidetud maid – kus juba 19. sajandi lõpukümnenditel vene keelt teataval määral rääkima õpiti – põlise Vene omandina, mis nüüd on mingi reetmise tagajärjel sattunud läänemaailma, st eeskätt USA mõju alla.