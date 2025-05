Maria Jufereva-Skuratovski Kaks paralleelset reaalsust Eestis

Esimeses reaalsuses mõistavad inimesed, et agressiivse ja ettearvamatu naabri kõrval ei ole meil muud valikut kui panustada julgeolekusse ning veenda ka Euroopa Liidu partnereid sama tegema. Veelgi enam – inimesed on valmis andma oma panuse riigi turvalisuse tagamisse ja saavad aru, et vabadus ja iseseisvus ei ole iseenesestmõistetavad. Samuti näevad nad Eestis võimalusi ettevõtluse ja majanduse arenguks.