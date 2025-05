RAINER SAKS Trump andis ära igasuguse initsiatiivi Ukraina sõja lõpetamises

Samal ajal levitatakse meedias Euroopa riikide ametnike väidetavaid anonüümseid kartuseid, et president Trump lepib midagi Venemaaga kokku ja teistpidi, et president Trump otsustab kõnelustelt lahkuda. «Hirmunud» Euroopa Liit kiitis heaks 17. Venemaa vastase sanktsioonide paketi, mis on sihitud peamiselt Venemaa varilaevastiku tegevuse piiramisele. Euroopa näitas sellega, et läheb oma poliitilise liiniga edasi.