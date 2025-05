JUHTKIRI Lugu olematust sõdurist

Seesuguseid katseid on meie ajakirjanduses tehtud varemgi, enamasti küll edutult. Siiski avaldas Eesti Päevaleht 2025. aasta jaanuaris Siimo Kaasiku artikli «Russenfrei? Eestikeelne haridus on võõrandamine, mis ei paku vastutasuks midagi». Hilisemal kontrollimisel aga selgus, et tegemist oli libaautoriga, ning toimetus eemaldas artikli.

Postimees kordab siinkohal mõtet, et tänapäeval peavad ajakirjanikud olema ettevaatlikud ning seesuguste (praegusel juhul Ukraina-kriitiliste) lugude fakte põhjalikult kontrollima. Tegijal juhtub, see on selge, kuid oluline on vähimagi kahtluse korral uuesti kõik üle vaadata.