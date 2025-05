Veljo Konnimois Kuidas kindlustada laste tulevik? – Eesti ei tohi seda võimalust käest lasta!

Usutavasti loevad kõik eestimaalased ja iseäranis lapsevanemad välisuudiseid viimasel ajal kerge kõhedusega. Ühelt poolt rahustab, et Eesti suhted Euroopa sõjaliselt võimekamate riikidega on kindlad ja isegi tugevnevad. Samal ajal teeb see, kui üle aastakümnete räägitakse taas reaalsest sõja võimalikkusest praeguse Euroopa Liidu piirides, paratamatult meeleolu tõsiseks.