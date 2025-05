Väino Rajangu Tallinn tunneb merelinnana puudust just sellest

Käesolevat lugu ajendas kirjutama Uwe Gnadenteichi artikkel «Sügisel algab Tallinna peatänava projekteerimine» (Postimees,15.05.2025), milles ta tõstab esile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti linnakeskkonna kavandamise osakonna juhataja Aksel Parti öeldu, et «peatänava teeme selleks, et võimalikult erinevad inimesed, erinevate soovide, eelistuste ja eluplaanidega saaksid linnaruumi võimalikult hästi kasutada». Igati mõistlik seisukoht, kuid seda tuleks rakendada mitte ainult peatänava puhul, vaid ka linna teiste piirkondade arendamisel, sealhulgas varasemate projektidega mere äärde kavandatu elluviimisel.

Tallinnal on mitme kilomeetri pikkuse Pirita tee ja Reidi tee ääres praegu väga ilus merepromenaad, kuid Piritast Vanasadamani puudub seal merekohvik. On nüüd küll üles seatud automaadid, kust saab jooke osta ja on olnud ka mitmeid müügikioskeid, kuid puudub avara väljavaatega merekohvik. Rõhutan sõna «merekohvik», mitte «mereäärne kohvik».