Kokkuvõttes võib öelda, et Venemaa saavutas USA uute sanktsioonide protsessi peatamise. See ei olnud kuigi keeruline ülesanne, arvestades, et USA president ei tahtnud isiklikku kõnelust Venemaa presidendiga avalikult läbikukkunuks kuulutada. Venemaa siiski ei saavutanud sel korral Ukraina jäämist USA tugeva surve alla ja Venemaa positsioonide pealesurumist Ukrainale. Teisalt näib, et USA väljatöötatud 22 punktist koosnev nn rahuplaan ei ole samuti hetkel aktuaalne.

Võib öelda, et Venemaa taktika on vähemalt hetkel veel suunatud USA ja teiste initsiatiivide tõrjumisele selleks, et saada initsiatiiv enda kätte. Oma maksimumpositsiooni ehk Ukraina täielikku kontrollimist ei saa Venemaa aga saavutada läbirääkimistel, vaid ainult sõjas väga suurt edu saavutades. Seepärast on väga oluline, et Vene armeel oleks praegu rindel kasvav edu või et inforuumis domineeriks veendumus Vene armee totaalse üleoleku kohta sõjategevuses.