ARDO REINSALU Sadadel miljonitel inimestel tuleb juba lähiaastatel tehisaru tagajärgedega silmitsi seista

Seejärel vaatasin läbi Eesti suuremate uudisteportaalide esikülgi ja AI-st rääkivaid artikleid sisuliselt polnud. Kui Maailma Majandusfoorumi raporti kohaselt on ligi 44 protsenti töötajate oskustest ohustatud juba järgmise paari aasta jooksul, siis arvestades AI arengu kiirust ja mõju tundus see pilt lihtsalt šokeeriv. Kas me tõesti peidame jaanalinnuna pead liiva alla? Või püüamegi teadlikult silmi kinni hoida​?

Ma ei usu, et tegemist oleks otsese meelega silmade kinni hoidmisega. Sellel, et AI Eestis veel massidesse pole jõudnud ja avalik diskussioon on tagasihoidlik, võib olla mitu võimalikku põhjust. Esiteks, vahest ei ole meie üldine tehnoloogiline haritus veel tasemel, et mõista AI poolt esile kutsutud muutuse sügavust. Me oleme e-riik, digitaalselt pädevad, aga võib-olla paneb see meid alahindama järgmist lainet, mis pole enam lihtsalt digitaliseerimine, vaid intelligentne automatiseerimine.