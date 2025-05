EVA PUNŠ «Mida sa teed vene grupis?! Kirjuta vene keeles!» – alternatiivne Eesti ühismeedias

Internet on meile antud hoiatuseks – et me ei kapselduks oma mulli, suheldes vaid lähedaste ja mõttekaaslastega, vaid suudaksime märgata maailma kogu selle mitmekesisuses. Näiteks Eesti virtuaalset mitmekesisust.

Te teate, et olemas on ka «alternatiivne Eesti». Sellel on täiesti teistsugune geograafia, ajalugu, seadusandlus, statistika – ja isegi muud füüsikaseadused ja maailmakorraldus. Sest põhjuslikke seoseid seal ei tunnistata. Loogika on seal samuti täiesti alternatiivne.