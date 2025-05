Näotuvastuskaamerad on Allar Jõksi arvates teema, mis kindlasti nõuab riigikogus rahvaesindajate poolt läbi arutamist.

«Kuidas me oleme aastal 2025 jõudnud olukorda, kus otsustajad ja ametnikud ei saa aru, et põhiseadus nõuab, et kõik olulised küsimused peaksid olema otsustatud riigikogu poolt,» imestab Jõks.