ILMAR RAAG Siili revolutsioon meie sõjapidamises: see nägi välja juba nagu Ukrainas

Meil on soomusväge ja erinevaid soomukeid. Kaitseliidu üksused näevad välja täiesti adekvaatsete sõdalastena. Lisaks on meil Kaitseliidu all drooniinitsiatiiv Kuri Siil, mida koordineerib Aivar Haniotti, kes on kohal ka igas ETV vastavas klipis. Tehnilises mõttes nägin ma ligi 100 droonimeest müttamas soos ja metsas, edastades samal ajal kõrgtehnoloogiliselt lahinguvälja pilti ka juhtimiskeskusele. See nägi välja juba nagu Ukrainas. Ka statistika on võrreldav Ukrainaga. Uudis selle kohta, et Ukraina droonimehed käisid eestlasi õpetamas on aga ületanud rahvusvahelise uudisekünnise nii, et sellest kirjutas isegi Slovakkia Pravda.