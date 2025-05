Targad otsused riigi juhtimisel, valijate ootustega arvestamine ja erinevad tulevikunägemused peaksid olema tähtsaimad igapäevase poliitika kujundamisel. Ehkki see tundub olevat igati positiivne unistus, millele on raske vastu vaielda, ei ole tegelikkus nii roosiline.

Viimastel aastatel on kriitika ja ametkondliku uurimise alla sattunud mitmed Eestis tegutsevad kolmanda sektori ühingud. Kõige enam on kajastatud sihtasutuse Liberaalne Kodanik tegevust. Väidetavalt on erakonnad saanud kasutada nende uuringutulemusi, analüüse ja meediaabi. Vähem tähelepanu on pälvinud Friedrich Naumanni fond, kes on oma Eesti kontori sulgenud ja toetab Eesti liberaalseid poliitikuid nüüd välismaal korraldatud koolitustega.​