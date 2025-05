JUHTKIRI President Meri ettenägelikkus

Tallinnas leidis sellel nädalavahetusel aset järjekordne Lennart Meri konverents, kus toimusid kolmel päeval kõrgetasemelised arutelud julgeolekupoliitika küsimustes. See annab taas kord põhjust meenutada president Meri ettenägelikkust, kes teadis, et meile antud ajaaken on lühike ning Eesti peab võimalikult kiiresti liituma Euroopa Liidu ja NATOga.