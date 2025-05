Orm Tammepuu Süvariigi tunnused on Päästeametis selgelt nähtavad

Oleme harjunud, et meil on riiklik päästeamet, aga ei mõtle selle peale, et miks üldse tegeleb riik päästetöödega, mis mujal maailmas on tüüpiline kohaliku omavalitsuse funktsioon. Transpordiamet ei paku transporti ega remondi teid, Terviseamet ei halda tervishoiuasutusi ega ravi inimesi, Põllumajandus- ja Toiduamet ei tooda toitu jne, kuid Päästeamet on enda kätte võtnud vahetult päästetööd ja tekitanud riikliku päästemonopoli. Selle otstarbekuse üle siinkohal diskuteerima ei hakka, kuid pole ka põhjust arvata, et monopolidega kaasuvaid probleeme Päästeameti puhul ei esineks.