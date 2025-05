JÜRI KOTŠINEV Venemaa-Kaukaasia 9. mai diplomaatia – kes jättis Moskvasse sõitmata?

Põhjuseks on siiani reguleerimata konflikt lennukompanii AZAL lennukile tekitatud vigastustest 25. detsembril 2024. aastal, marsruudil Bakuu-Groznõi. Selle katastroofi ajal oli Aserbaidžaani president Alijev sooritamas lendu Sankt-Peterburgi nõupidamisele, kus osales ka Vladimir Putin. Saades teada oma lennu ajal õnnetusest AZAL-i reisilennukiga Vene Föderatsiooni õhuruumis, lasi Alijev oma lennuki, mis just Moskva kohal lendas, ringi keerata ja naasis Bakuusse. Seal tegi Alijev avalduse, milles teatas, et Aserbaidžaani lennukompaniile kuuluv reisilennuk Embaer 190 sattus Venemaa õhuruumis rünnaku ohvriks venelaste õhutõrjesüsteemi poolt. Venelased tegutsesid just siis oma õhutõrjevahenditega Ukraina droonide vastu.