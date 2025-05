Aleksei Kelli Kui kogukonnast ülesõitmine saab nimeks julgus

Julgus on filosoofias käsitletud kui eetiline voorus, mis väljendub suutlikkuses tegutseda moraalse õigsuse nimel, ka siis kui see toob kaasa raskusi või kriitikat. Aristotelliku käsitluse järgi paikneb julgus arguse ja hulljulguse vahel – see tähendab, et tõeline julgus eeldab ka mõõdukust, arukust ja eesmärgi eetilist legitiimsust. Kui aga julguse sildi all õigustatakse otsuseid, mis kahjustavad kogukonna õigusi, osalust ja elukeskkonda, nihkub julguse mõiste sisult tükk maad eemale.