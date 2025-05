KADRI PAAS Ministri ohtlikult hale vale

«Kui Vene narratiiv hakkas rääkima midagi soovist parduda ja mingisugusest jõuga üle võtmisest, siis sellist plaani ei olnud kordagi. Ja kui Vene propaganda hakkab mingisugust teist narratiivi sinna külge kleepima, siis mina sellega kindlasti ei nõustu. /-/ Öelda, et mereväe, õhuväe, politseijõudude kasutamine oli kuidagi jõuetu, siis ma ütleks vastupidi, et tegelikult ikkagi antud juhul kasutasime veidi rohkem jõudu, aga mitte ülemäärast jõudu. Tegelikult tuleb alati valida, mis on ratsionaalne, mis on otstarbekas käitumine, ja siin see jõu kasutamine lõppes sellega, et tehti ülelend, mitte enamat.»