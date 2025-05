RAINER SAKS Trump andis Venemaale uue võimaluse - «Ma pean Putiniga kohtuma»

President sõnas, et Venemaa president jättis Istanbuli tulemata, kuna tema teatas oma loobumisest tulla kohale. Hiljem avaldas president veel arvamust, et Ukraina sõja lahendust ei leita enne, kui ta kohtub isiklikult Venemaa presidendiga. Tahtmatult või tahtlikult andis USA president Venemaale uue võimaluse ja ilmselt ei kavatse täita oma varasemaid ähvardusi. Venemaa näeb seda kindlasti, kui USA taandumist ning oma edu, mis motiveerib venitamistaktikaga jätkama. Venemaale oleks kohtumine USA presidendiga igati sobiv, sest peale kahepoolset kohtumist satuks Ukraina täieliku USA surve alla ning Venemaal ei oleks suuremaid probleeme oma positsiooni hoidmisega.