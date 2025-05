TOOMAS KEVVAI Kes tellib muusika? Süvariigist mõtiskledes

Üldiselt on süvariigiks hakatud nimetama ametkonda, eelkõige siis ministeeriume. Peamine väide on, et ametkond kehtestab omatahtsi reegleid, mis pole mitte alati kooskõlas siis kas laiema ühiskondliku huviga, või siis tundub, et ka mõne arvamusega selle kohta, milles arvaja räägib oma isiklikest ootustest riigi arengule.