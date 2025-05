TIIA RAUDMÄGI Kellele kuulub võim õigusriigis – rahvale või rahale?

Eesti on õigusriik, kus peaksid olema tagatud põhiõigused ning demokraatia austamine. Demokraatia aluseks on rahva võim, mida viiakse ellu valimiste kaudu. Riigikogu liikmetel, kes rahvalt mandaadi saavad, on moraalne kohustus jääda ustavaks kehtivale õiguskorrale ja rahva tahtele.