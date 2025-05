Kuigi kohtumise käigus toimunu kohta ei ole võimalik saada ülevaadet kõigist detailidest, on meedias ilmunu põhjal võimalik öelda, et Venemaa kõige kesksem nõudmine oli nelja Ukraina territooriumi täielik üleandmine Venemaale ja Krimmi ametlik tunnustamine Venemaa osana.

Kõik ülejäänu on antud hetkel vähem oluline, kuid mitte lõpplahenduse mõttes. Vastata tuleb muidugi kõigile Venemaa nõudmistele. Venemaa on esitanud täiesti teadlikult nõudmised, mille täitmist ta ei eeldagi. Venemaa delegatsiooni juht ähvardas The Economisti allika sõnul sõdida nii kaua kui vaja ning okupeerida lisaks Harkivi ja Sumõ oblasti alad.