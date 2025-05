ALLAR JÕKS Saabub Trumpi võimu otsustav hetk – ka Eesti peaks hoolega tähele panema

Taustaks. USA põhiseaduse 14. muudatuse kohaselt on kõigil USAs sündinutel sünnijärgne õigus USA kodakondsusele. President Trump teatavasti otsustas ametisse astumisel, et ebaseaduslikult riiki sisenenute lastele see õigus ei laiene ja neid võib välja saata. Mitmed madalama astme kohtud peatasid Trumpi väljasaatmisotsused ja nüüd on vaidlus ülemkohtus.

Lisaks sisulisele vaidlusele, kas ebaseaduslikult riiki sisenenute järeltulijatele laieneb sünnijärgse kodakondsuse õigus, on see vaidlus kindlasti laiema mõjuga. Esiteks on küsimus selles, kas president Trump on seotud ehk peab järgima USA ülemkohtu 127-aastast praktikat, mis jaatab sünnijärgset kodakondsust. Trump teatavasti on end lahti sidunud kohustusest järgida kohtute loodud pretsedente.