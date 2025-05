NÄDALA NÄGU «Espresso Macchiato» tõeline võlu peitub just selles

Tommy Cash ise on justkui kultuuriline espresso macchiato – kange, vähese piimavahukihiga, ühtaegu mõru ja kreemjas. Maitse, mis ei sobi kõigile, kuid mis sellest hoolimata tekitab sõltuvust kõigis, kes seda hindavad, austavad ja pruugivad. Ühtaegu nii alter ego kui ka elustiil, kultuuriline provokatsioon ja ühiskondlik peegel, mille eest ei jää miski varjatuks.

Ent Tommy Cashi tähtsus ja tähendus ei peitu mitte ainult temas endas, vaid ka selles, kuidas me teda vastu võtame. Ta on lakmuspaber meie tolerantsile, meie valmidusele lasta kunstil olla ebamugav, sest temas on kõike, mida meie ühiskond justkui tahaks varjata – vaesus, kehalisus, venelikkus, seksuaalsus, labasus, kõrgkultuur, sürrealism.