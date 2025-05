Erkki Koort Sireene vaikuses ei katseta ehk miks mõned sõnumid hilinesid

14. mail 2025 oli Eestis sündmus, milleks valmistuti pikalt. 2022. aasta veebruaris avastas ühiskond järsku, et puudub ohuteavitus. Natuke meenutas see võsastunud piiri avastamist 2014. aasta septembris. Mõlemal juhul polnud teema asjaomastele ja poliitilisele tasemele mingiks uudiseks, kuid kummalgi juhul ei peetud seda oluliseks. Ametnikud olid näidanud küll initsiatiivi, kuid nagu kirjutas üks Tartu Ülikooli kaasprofessor, pole ametnikel mandaati, et mingit initsiatiivi näidata, asju otsustavad vaid poliitikud. Poliitilist tahet polnud ja asi jäigi soiku.