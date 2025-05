AK Esindamata rahvad: väikeriigid on palju etemad

Esindamata Rahvaste Organisatsiooni konverentsil jäi kõlama arvamus, et väikesed riigid on tõhusamad kui suured, nt Euroopas on hulk väikeriike, kes suudavad üksteisega edukalt koostööd teha. Ka leiti, et 2001. aastal Tallinnas kinnitatud rahvaste õiguste deklaratsioon tuleks uuesti kommenteerituna välja anda.