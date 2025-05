ESPEN BARTH EIDE Põhja- ja Baltimaade jõud viib meid NATO prioriteetide tippu

Ebakindlamas maailmas on veelgi olulisem luua tugevaid sidemeid oma lähimate sõprade ja liitlastega. Üks positiivsemaid arenguid viimasel ajal on Põhja- ja Baltimaade koostöö süvenemine kaitse-, välis- ja julgeolekupoliitikas. Need riigid esindavad tänapäeval nii NATO kui ka Euroopa Liidu põhjatiiva tuumikut ning tõusevad üha enam esile kui jõukeskus, millega teised riigid koostööd soovivad, kirjutab Norra välisminister Espen Barth Eide​.