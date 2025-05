USA president teatas eile kommenteerides sündmusi Istanbulis, et ta ei tea, kes kuulusid Venemaa läbirääkimiste delegatsiooni ning mis seal Istanbulis tegelikult toimus. President sõnas, et Venemaa president jättis Istanbuli tulemata, kuna tema teatas oma loobumisest tulla kohale. Hiljem avaldas president veel arvamust, et Ukraina sõja lahendust ei leita enne, kui ta kohtub isiklikult Venemaa presidendiga​.​