Tarmo Soomere Kunst muutuste keerises vähem ruumi võtta

Yuval Noah Harari elegantsed kirjutised veenavad lummavalt, et tehnoloogilised läbimurded on üldiselt õnnetus inimestele ja katastroof loodusele. Nii pessimistlik ei pea olema, aga on tõsi, et inimkonna kiired arenguetapid on saanud võimalikuks tänu loodusvarade mõõdutundetule ekspluateerimisele ja iga tehnoloogiline läbimurre on suurendanud nende arvu, kelle heaolu on küsitav ja mugavus olematu. Nii on inimkond meie planeedil võtnud üha rohkem ruumi, kirjutab akadeemik, matemaatik ja mereteadlane Tarmo Soomere.