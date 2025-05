MARGUS TSAHKNA Venemaa kõrvakiil Ukrainale andis veelgi kindlama pinnase meie survele

Nüüd, mil on taaskord saanud kinnitust, et Venemaa pole rahuks valmis, vaid tahab jätkata agressiooni kursil, saavad Ukraina toetajad kindlamal pinnasel järgmisi samme astuda. Eesti jaoks on selge, et nii poliitilist kui majanduslikku survet tuleb suurendada, et Venemaa viimaks loobuks oma eesmärgist kogu Ukraina allutada ja Euroopa julgeolek põhimõtteliselt ümber korraldada.