JUHTKIRI Vajame koptereid ja droone

Me ei pruugi teada saada operatsiooni tegelikku eesmärki, ent kui me soovisime tankerit kinni pidada ja see ei õnnestunud, on siin Eesti ametkondadele mõttekoht. Ukraina sõja käik on näidanud, et Venemaa on õppimisvõimeline ning sama õppimisvõimeline on ta hübriidoperatsioonide läbiviimises ja varilaevastiku kaitsmises. Esimene kord õnnestus Eestil laeva kinnipidamine, kuna meie poolt oli üllatusmoment: et Eestil on piisavalt enesekindlust, poliitilist tahet ja tehnilist võimekust asi ära teha. Nüüd oldi meie käiguks juba ette valmistatud.